Alla fine ha avuto ragione lui, Yacine Adli. Nonostante fosse stato utilizzato solo per una manciata di minuti nella scorsa stagione, il centrocampista franco-algerino non ha mai considerato l’opzione di lasciare il Milan perché convinto che sarebbe arrivata la sua occasione. L’ex Bordeaux ha lavorato bene durante l’estate e ha convinto anche in un ruolo diverso ovvero quello del vertice basso davanti la difesa.. Non sono previste sorprese dell’ultima ora, il classe 2000 resterà al Milan per riscattare una prima stagione non certo esaltante. Le qualità ci sono e ora anche quella fiducia tanto fondamentale per iniziare un nuovo percorso.. E ora tanta perseveranza è stata premiata: Yacine ha la grande occasione di imporsi in rossonero.