Benjamin Pavard è atterrato a Milano, all'aeroporto di Linate Prime. Tutto fatto per l’arrivo del difensore francese alla corte di Simone Inzaghi. Il giocatore transalpino, che era atteso nella serata di oggi, svolgerà le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto con l’Inter.



I DETTAGLI - Inter e Bayern Monaco avevano raggiunto nelle scorse settimane l'intesa per un'operazione da 32 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, mentre per il classe ‘96 è pronto un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a stagione. L’avventura di Pavard sulla sponda nerazzurra del Naviglio sta per cominciare.



LE PRIME PAROLE - Appena sbarcato a Milano, il difensore francese si è messo una mano sul cuore e ha dichiarato: "Forza Inter".