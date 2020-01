Sliding doors a Casa Milan. Oltre all'agente di Ricardo Rodriguez, infatti, in mattinata si è visto anche Vincent Casella, uno degli agenti di Diego Laxalt. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'esterno sinistro uruguaiano, classe 1993, che con il Torino ha giocato complessivamente solo 606 minuti tra campionato e Coppa Italia,vicino all'addio ( piace a Psv Eindhoven e Fenerbahçe ).L'ex Genoa, che in estate si è era trasferito sotto la Mole in prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni, tornerebbe per fare il vice Theo Hernandez.