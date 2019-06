Futuro tutto da scrivere con la maglia del Milan quello dell'esterno classe '94 Samu Castillejo. Arrivato la scorsa estate dal Villarreal nell'ambito dell'affare Bacca, l'attaccante andaluso ha faticato a imporsi e trovare continuità di rendimento agli ordini di Gattuso. I 4 gol realizzati in 31 presenze in campionato non sono bastati ad aiutare i rossoneri a coronare l'inseguimento di un posto nella prossima Champions League e a convincere il club dell'assolutà bontà del giocatore, tanto che la prossima settimana potrebbe essere importante in chiave mercato.



Con l'avvento in panchina di Marco Giampaolo e la recente composizione dell'assetto dirigenziale, per quello che concerne la parte sportiva, a Casa Milan è atteso pure Manuel Garcia Quilòn, agente di Castillejo, per fare il punto della situazione. Lo spagnolo ha un contratto con i rossoneri fino a giugno 2021 ma, nel caso in cui gli fosse comunicato di non rientrare nei piani del nuovo allenatore, non perderebbe tempo nella ricerca di una nuova sistemazione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, oltre al Siviglia del ds Monchi anche il Valencia avrebbe manifestato il suo interesse su indicazione dell'allenatore Marcelino, con cui Castillejo si è imposto al Villarreal.