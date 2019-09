È stata un’estate ricca di acquisti per la Primavera del Milan, la prima targata interiamente Elliott. Un mercato atto a rinforzare una squadra che dovrà riscattare l'ultima pessima stagione, che ha portato alla retrocessione dei giovani rossoneri in Primavera 2: un campionato che la squadra di giunti dovrà vivere da assoluta protagonista per riportare il club nel posto che merita.



I NUOVI VOLTI - Sono dunque arrivati ben 6 giocatori, secondo quanto riportato da Transfermarket: il terzino destro Lenny Borges dall'Amburgo, il difensore centrale Riad Tahar dal Lione, la punta Luan Capanni dalla Lazio, il terzino destro Gabriele Galardi dalla Vigor Perconti, il difensore centrale Simone Potop dal Torino e la punta centrale Emanuele Pecorino dal Catania.