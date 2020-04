Quasi 80 milioni di euro in fumo, colpi bruciati nonostante l'entusiasmo iniziale. E' il resoconto degli ultimi due anni di mercato in casa Milan, con il trio Caldara-Higuain-Piatek che ha lasciato pochi ricordi e tanta delusione.



TRE CAMBI - Come ricorda La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il tallone d'achille resta l'attacco. Tre centravanti cambiati, pochi problemi risolti. L'operazione Higuain, potenzialmente geniale, si è rivelata un fallimento: il Pipita è durato solo sei mesi. Lo stesso discorso vale per Piatek, svanito dopo mezza stagione super.



PROBLEMA RIMANDATO - Il terzo tentativo è stato Zlatan Ibrahimovic: un affare solo per metà. La sua leadership e i suoi gol, infatti, spariranno presto. Nel Milan del futuro Ibra non c'è: il problema centravanti è stato solo rimandato.