André Silva tornerà al Milan, il Siviglia non ha infatti versato i 38 milioni del riscatto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, svanita la chance di una corposa plusvalenza, il Diavolo dovrà evitare di rimetterci, quando ascolterà le proposte dei club interessati a Silva: per uscirne indenni servono circa 25 milioni, con 30 si potrebbe chiudere positivamente la questione.