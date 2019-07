Theo Hernandez ha fatto prendere un grosso spavento al Milan, ma la preoccupazione sembra essere rientrata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il trauma (distorsione tibio-tarsica) alla caviglia destra è confermato, ma non ci sono fratture, almeno da quanto emerso da alcuni esami effettuati subito a Boston. Per il terzino, che aveva cominciato con una buona prestazione contro il Bayern la sua avventura rossonera, il precampionato è gia finito, ma la cosa più importante è sapere se Theo sarà pronto per l’inizio del campionato, il 25 agosto. Hernandez è in partenza nelle prossime ore dagli Usa e al suo arrivo effettuerà a Milanello altri controlli strumentali.