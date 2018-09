Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto il punto sul percorso di avvicinamento in vista della gara di Cagliari. Rientra in gruppo Zapata mentre ancora piccoli problemi per Riccardo Montolivo.



Con il rientro di tutti i giocatori impegnati in Nazionale, primo allenamento al completo per il Milan in preparazione della prossima trasferta di campionato, domenica 16 alle 20.30, alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Squadra in azione a mezzogiorno sul rialzato, dove i rossoneri hanno svolto l'attivazione muscolare attraverso una serie di esercizi utilizzando gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire, per tutti, una sequenza di allunghi sui 20 metri per poi dividersi in due gruppi: il primo si è spostato sul ribassato dove ha proseguito il lavoro fisico tra scatti, corsa e lavoro a terra; mentre il secondo si è concentrato sulla fase tattica sia per la linea difensiva che più in generale sullo sviluppo della manovra. La sessione si è conclusa dopo una partitella su campo ridotto.