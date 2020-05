Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, ci sarebbe anche la Roma su Giacomo Bonaventura. Il suo agente Mino Raiola lo aveva già proposto alcuni mesi fa e non ha interrotto i suoi dialoghi con Petrachi. Un'occasione in più per il centrocampista marchigiano che piace anche a Torino e Fiorentina e sogna un ritorno all'Atalanta.