Mino Raiola nuovo alleato del Milan. Con il passaggio a Elliott, il super agente italo-olandese è tornato a lavorare al fianco del club rossonero. Nel corso della prossima settimana è previsto un confronto con il duo Leonardo-Maldini per fare il punto della situazione riguardo tutti gli assistiti presenti in rosa: da Bonaventura a Donnarumma passando anche per Abate, il cui contratto scadrà a giugno.

OPERAZIONE RINNOVO PER JACK - Un gol all'esordio, una prestazione di grande temperamento contro la Roma. Giacomo Bonaventura ha iniziato la stagione con la consapevolezza che da lui Gattuso si aspetta tanto. Attaccante esterno a sinistra o mezzala mancina in un 4-3-3, trequartista mancino nel 4-2-3-1 in fase di non possesso, Jack non perde mai di efficacia e dimostra attraverso le proprie qualità tecniche e la predisposizione al sacrificio di poter offrire al suo allenatore diverse soluzioni tattiche. Ecco perché in estate non sono state prese in considerazione le offerte arrivate, la volontà è quella di finalizzare il discorso relativo al rinnovo. La strada è tracciata e i buoni rapporti esistenti tra Raiola e Leonardo non fanno altro che aumentare le possibilità di un nero su bianco a stretto giro di posta.

CIFRE E DETTAGLI - L'accordo è sempre più vicino e il summit programmato può diventare decisivo per accelerare le operazioni. Si va verso il rinnovo di altre due anni rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2020, con ritocco verso l'alto dell'ingaggio da 2 milioni a stagione. Bonaventura ha già dato la sua priorità al Milan per il futuro. Discorso diverso per Ignazio Abate: l'importanza, all'interno delle spogliatoio, dell'esperto difensore è un fattore che avrà sicuramente un peso specifico nelle valutazioni di Maldini e Leonardo. Per il classe 1986 le tempistiche saranno più lunghe, con la possibilità di raggiungere l'amico Ibrahimovic negli Usa.