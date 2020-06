Il Milan non lascerà partire Hakan Calhanoglu. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick è un grande estimatore del numero 10 rossonero, tanto che nel recente passato ha provato a prenderlo per l'RB Lipsia. La società milanista è al lavoro per rinnovare il contratto del turco, in scadenza nel 2021: c'è l'idea di abbassare l'attuale ingaggio spalmandolo su più anni.