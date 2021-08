Isco titolare (e capitano nella ripresa) nell'ultimo test Real prima dell'inizio della Liga di sabato prossimo. Un segnale di stima da parte di Ancelotti: il Milan aveva sondato l'opportunità quando il giocatore era dato fuori dagli schemi, oggi l'umore è cambiato.



Restano nel mirino rossonero Ceballos e Odriozola, opzioni interessanti ma non le primissime scelte per mediana e fascia destra. In mezzo il Milan aspetterà ancora, confidando di trovare Bakayoko disponibile a un nuovo trasferimento a Milano. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a destra resiste Dalot come primo candidato.