Ante Rebic ieri non era a disposizione di Stefano Pioli per un problema al tendine rotuleo accusato nell'ultimo allenamento prima dello Spezia. Ma come filtra dal Milan, la fiducia aumenta attorno al croato perché si punta a recuperarlo tra i convocabili già in Europa League con la Stella Rossa; in caso contrario, tornerà per il derby contro l'Inter a meno di complicazioni ulteriori.