L’esclusione per scelta tecnica contro la Juventus segna la rottura, probabilmente definitiva, tra Ante Rebic e il Milan. L’attaccante croato si è rivelato come una della più grandi delusioni della stagione rossonera, con tanta panchina fatta e solo 3 gol realizzati in serie A.



LE MOTIVAZIONI- Stefano Pioli ha sempre fatto grande affidamento su Ante Rebic, tra i due il rapporto era ottimale. Ma nelle ultime settimane l’attaccante croato non ha convinto per alcuni comportamenti. Anche nelle sedute di allenamento l’intensità non era quella giusta tanto da convincere l’allenatore a preferire altre opzioni.



ADDIO IN ESTATE- Il Milan considera Rebic sul mercato, la decisione è stata presa da tempo. Gli agenti dell’ex Eintracht Francoforte sono già al lavoro per trovare una sistemazione adeguata al valore del giocatore. L’ipotesi più probabile è quella di un ritorno in Bundesliga, ma ad oggi non ci sono offerte concrete. Il club di via Aldo Rossi spera di ottenere una cifra tra i 10/15 milioni dalla cessione di Rebic.