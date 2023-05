Il Milan deve ritrovare la vittoria in campionato questa sera contro la Sampdoria, un passo falso vorrebbe dire addio all’obiettivo quarto posto. Stefano Pioli però dovrà rinunciare a ben tre elementi nella delicata sfida ai blucerchiati allenati da Dejan Stankovic.



FUORI IN TRE- Non saranno della partita Origi, Rebic e Vranckx. Il belga è vittima di un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro mentre il compagno di reparto croato ha rimediato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra in allenamento. Infiammazione al pube invece per Aster con il Milan con gli uomini contati a centrocampo vista anche l’assenza di Bennacer.