Milan-Sampdoria (sabato 20 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Assenti Bennacer e Ibrahimovic da una parte; Audero, l'ex rossonero Conti e Pussetto dall'altra.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.



SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.