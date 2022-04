Il Milan recupera Ante Rebic per la sfida di domenica sera con la Lazio. L'attaccante croato oggi ha svolto l'intero allenamento con il gruppo e dunque può tornare a disposizione di Pioli per la gara dell'Olimpico.



SI RIVEDE IBRA - Buone notizie anche da Zlatan Ibrahimovic: questa mattina lo svedese ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo, per poi proseguire con del lavoro personalizzato. Passi avanti per il recupero di Ibra, che punta a tornare disponibile la prossima settimana, con il Milan che affronterà la Fiorentina a San Siro l'1 maggio.