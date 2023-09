Emozioni forti per Tijjani che è entrato con personalità e qualità nel mondo rossonero. I tifosi lo hanno già eletto a beniamino, per i compagni di squadra è già un amico vero oltre che un giocatore fondamentale.Ora, però, tutti gli sforzi sono stati ripagati perché il Milan ha tra le mani un giocatore forte con grandi margini di crescita.Reijnders aveva giocato una grande Conference League con l’Az Alkmaar eliminando la Lazio.Moncada e D’Ottavio sono andati dritti sull’obiettivo, Furlani ha trovato la quadratura giusta con l’Az superando la concorrenza del Barcellona. E ora Pioli punta su di lui per spezzare la serie di 4 derby vinti consecutivamente dall’Inter.