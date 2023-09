“Marcus é completo, può segnare dopo un palleggio, segnare di testa, cerca spazio, profondità. Spesso le squadre ne hanno bisogno. Rappresenta un tipo di giocatore che non si vede più tanto spesso, perché ora giocano di più con la palla tra i piedi”.Il punto esclamativo su un inizio di stagione positivo anche con l’Inter dove ha trovato 3 assist decisivi e 1 gol in 3 partite.Dopo essersi svincolato dal Borussia Moenchengladbach, dove aveva giocato nelle ultime quattro stagioni, Marcus cercava una squadra che gli garantisse un ruolo centrale all’interno del progetto. Per questo motivo ha preferito declinare una proposta del Psg. Personalità da vendere quella di. Quella centralità che gli veniva garantita da Lipsia e, sopratutto, Milan: Moncada si era attivato all’inizio di giugno sperando di recuperare il terreno.Thuram sapeva già dallo scorso febbraio che il suo futuro poteva essere in Italia.Poi il finale straordinario della scorsa aveva convinto la dirigenza nerazzurra a confermare sia Dzeko che Lukaku facendo perdere quota così alla pista Thuram. Messa in stand-by ma mai accantonata perché dal 22 giugno scorso, con Edin al Fenerbahce e Romelu sempre più lontano, Marotta inizia a preparare il sorpasso al Milan. Con l’aiuto di Inzaghi che inizia a parlare assiduamente con il ragazzo.Storie di una rivalità dentro e fuori dal campo, il derby di Thuram si prospetta molto caldo e con tanti occhi addosso.