Il sole delle vacanze, l'ombra di palme e ombrelloni e un bagno rinfrescante. Chi ha fatto il Mondiale si gode ancora momenti di relax, chi invece non ha disputato la rassegna iridata ha già iniziato a sudare e immagazzinare chilometri per iniziare al meglio la stagione. Il Milan, che si è radunato il 9 luglio, corre in quel di Milanello, seguendo i dettami, le urla e l'esempio di Gennaro Gattuso, pronto a volare insieme ai suoi ragazzi, nella giornata di domenica, per la tournée americana. E, per il momento, dei nazionali neanche l'ombra.



ARRIVA REINA - Cristian Zapata è atteso a Minneapolis il 27 luglio, insieme ad André Silva e Ricardo Rodriguez; Lucas Biglia, invece, andrà direttamente a Milanello il 29 luglio. Ci sono, poi, due eccezioni: Bacca, per il quale non c'è una data precisa, e Reina. L'ex Napoli, nuovo acquisto per la porta, arrivato a parametro zero, sarà sabato, giorno di riposo, a Milano per iniziare la sua avventura rossonera e partire domenica per gli States. E incominciare, così, la convivenza con Gianluigi Donnarumma.



CONVIVENZA FORZATA - Alle 16.30, da Malpensa, decollerà l'aereo per l'International Champions Cup, alla quale parteciperanno sia Reina che Donnarumma. Pepe & Gigio, una porta per due: entrambi, da sempre, titolari (tranne l'anno al Bayern per lo spagnolo), si ritrovano a contendersi il posto alle spalle di Bonucci e Romagnoli. Una convivenza forzata, almeno per il momento: l'idea del Milan era quella di cedere, per cifre superiori ai 50 milioni di euro, il classe '99, affidandosi così all'esperienza dello spagnolo. Quei 50 milioni però, a oggi, non sono mai arrivati sulla scrivania di via Aldo Rossi: PSG, Chelsea, Real Madrid, Liverpool non si sono fatte vive, anche spaventate dall'ingaggio del portiere rossonero (6,5 milioni all'anno), dando la priorità ad altri portieri. Avanti così quindi, almeno per il momento, con Reina e Donnarumma, Pepe & Gigio. Le vacanze sono finite, è ora di brillare sotto gli occhi del "maestro" Gattuso.



@AngeTaglieri88