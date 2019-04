Pepe Reina, portiere del Milan, ha commentato ai microfoni di Sportmediaset l'infortunio subito da Gianluigi Donnarumma nella partita pareggiata ieri dai rossoneri contro l'Udinese.

Queste le sue parole: "Non è una buona notizia per la squadra, perché Gigio quest'anno è stato particolarmente in forma e ha fatto molto bene. Io devo fare il mio lavoro, dare il mio meglio e offrire il mio contributo alla squadra".