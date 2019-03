Pepe Reina, portiere del Milan, parla a Milan Tv prima del derby: "In primis, è una partita particolare con l’Inter. È un avversario diretto per la Champions. Sarebbe un bel mattone al lavoro che abbiamo già fatto la vittoria. È una partita molto sentita per noi, tifosi, società, città di Milano. Faremo in modo di fare una grandissima prestazione per un risultato positivo. L’Inter è una squadra di grandissima qualità e spessore, sarà una partita durissima. Dobbiamo pensare solo a noi, a svolgere una buona prestazione per fare in modo di essere più vicini ad un risultato positivo. I dettagli faranno la differenza. Dovremo essere concentrati per tutta la partita. Siamo fiduciosi perché stiamo lavorando bene. Tocca a noi".