Il portiere del Milan Pepe Reina ha parlato a Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e i cori razzisti nei confronti di Bakayoko e Kessie: "Si deve essere forti nel lanciare un messaggio contro il razzismo. Gli imbecilli ci sono dappertutto, sono solo dei cretini che sono rimasti al 1800, non tutti i tifosi sono così. Franck e Baka via per queste cose? Sono dei ragazzi seri, con la testa sulle spalle e non bisogna arrivare a questi pensieri, speriamo sia l'ultima volta. Noi calciatori non possiamo fermare le partite, non abbiamo questo potere. Sono gli arbitri o la Procura che devono occuparsi di queste cose, è il loro lavoro. Noi l'unica cosa che potevamo fare era giocare a calcio, loro devono occuparsi di queste cose. Tutti abbiamo sentito i cori provenire dagli spalti, Franck e Baka si sono comportati benissimo, avrebbero potuto comportarsi diversamente ma hanno solo pensato a giocare, vista anche l'importanza della partita. Di queste cose doveva occuparsene Romeo, onore a Kessié e Bakayoko che hanno continuato a giocare per la squadra".