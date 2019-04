Il portiere rossonero Pepe Reina parla a Milan TV dopo il pareggio con l'Udinese: "Praticamente dal 2-0 siamo passati al 1-1, abbiamo subito il pareggio su una ripartenza veloce. Alla fine abbiamo fatto qualcosa in più per cercare il 2-1 e abbiamo avuto anche delle opportunità con Castillejo, ma questo è. Siamo dispiaciuti per il pareggio, dobbiamo reagire. Sabato per fortuna avremo un'atmosfera unica, e giocheremo contro una squadra che merita. Infortuni? Conta tutto, siamo ad aprile, ci sono tante partite, e anche le Nazionali, abbiamo una rosa ampia e non possiamo lamentarci. Dobbiamo leccarci le ferite e rialzarci e difendere il quarto posto, non possiamo dimenticarcelo. Futuro? Dobbiamo dare il 110%, dobbiamo concentrarci sul fare le cose bene, fare il nostro calcio, avere personalità e fiducia in noi stessi: questo gruppo merita. Vincere allo Juventus Stadium? Sono novanta minuti, è una partita speciale contro una tra le squadre più forti d'Europa. E' lo scenario più adatto per reagire".