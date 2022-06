Roberto Di Stefano rimane il sindaco di Sesto San Giovanni: nella giornata di ieri è andata in scena la votazione per il ballottaggio tra il candidato del centrodestra e l'avversario del centrosinistra Michele Foggetta, superato con uno scarto minimo di pochi punti percentuali. 52,11 a 47,89 il risultato che ha premiato Di Stefano allo spoglio delle schede.



IL MILAN ESULTA - Era uno snodo importante anche per il Milan, che con la vittoria di Di Stefano può tener viva la strada che porta al nuovo stadio nelle ex aree Falck, un progetto al quale il rieletto sindaco ha sempre aperto. Foggetta, invece, aveva fatto capire a chiare lettere che in caso di vittoria le priorità sarebbero state altre. Così non è stato, e adesso la partita stadio continua.