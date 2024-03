Milan, resiste l’opzione David

La ricerca del nuovo numero 9 al Milan è appena iniziata. Come raccontato dalla nostra redazione, Joshua Zirkzee resta il giocatore che piace di più alla dirigenza. Resiste ancora una opzione alternativa che risponde al nome di Jonathan David: l’attaccante classe 2000 può lasciare il Lille in estate per 35/40 milioni di euro.