La sosta per le nazionali priva i club di tanti giocatori ma permette alle società di riordinare le idee e programmare le prossime mosse. In campo sicuramente, ma anche sul mercato con la finestra invernale che si avvicina. Ilsta delineando i propri piani con un'idea da portare avanti tra le prossime due sessioni di trasferimenti:L'intenzione del club è quella di andare a rinforzare sia la fascia destra che quella mancina, un nuovo interprete per parte ma con condizioni diverse.- sinistra c'èe al netto di una cessione del francese - ad oggi non ci sono avvisaglie - il piano dei rossoneri è di affiancargli un'alternativa affidabile, un ruolo chenon è riuscito a ricoprire al meglio e che ora è affidato al giovane: in questo senso Furlani, Moncada e D'Ottavio continuano a lavorare su, classe 2000 in scadenza di contratto con ila giugno 2024. Era già stato cercato in estate, proprio in questi giorni senza campionato può andare in scena un nuovo confronto con gli agenti per fare il punto della situazione: il club andaluso spinge per il rinnovo di contratto, propedeutico a una cessione, nel frattempo alcuni top club europei tra cuihanno effettuato sondaggi più o meno approfonditi.- Le novità più intriganti però possono arrivare sulla fascia opposta, nonostante l'affollamento del reparto trae all'occorrenza. E' partita la ricerca di un nuovo terzino destro e gli occhi degli scout milanisti sono puntati sulla Bundesliga, come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa su Calciomercato.com, nei prossimi mesi saranno valutati attentamente due classe 2002:, francese del, edel, già compagno di Musah e Pulisic nella nazionale statunitense. Due giocatori giovani e di prospettiva, in piena linea con la filosofia adottata sul mercato.- Proprio l'attenzione rivolta ai due terzini destri apre però a un interrogativo: che succede con quelli già in rosa?è il capitano e un punto fermo, per strappareservirebbe un'offerta molto importante che garantirebbe una plusvalenza altrettanto ricca. Rimane, rilanciatosi nell'ultimo periodo con prestazioni importanti come quella di Genova, la numero 250 da titolare con la maglia di un club per il classe '91. Anche per l'ex Roma, tuttavia, non cambiano i piani: la sua esperienza è un valore aggiunto così come la sua duttilità, sa adattarsi a sinistra e lo farà con ogni probabilità alla ripresa contro la Juventus (Theo squalificato),. L'intenzione è di confermarlo almeno fino alla naturale scadenza del contratto per avere così un giocatore esperto da affiancare ai più giovani.