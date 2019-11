Il mercato sta già decollando. Perché gennaio si avvicina e le dirigenze sono operative, su tutte quella del. Non è un caso che settimana scorsa fossero particolarmente attivi i dirigenti rossoneri: prima il faccia a faccia con Mino Raiola per uscire allo scoperto sul fronte Ibrahimovic, poi in un hotel del centro di Milano c'è stato un, senza dimenticare il ruolo operativo di Maldini e Massara in ogni discorso.- Durante l'estate, con il potente procuratore portoghese sono state costruite diverse operazioni di cui alcune andate in porto ed altre sfumate; l'argomento principale è statosenza obbligo o diritto di riscatto per questioni di tempo che rallentavano pericolosamente lo scambio con Rebic a poche ore dalla fine del mercato estivo., così da iniziare a ragionare sul riscatto nei prossimi mesi conoscendo le condizioni del Milan.- Diversi punti da chiarire quindi sul tema Silva (contratto incluso), mentre. Mendes tiene sotto controllo anche l'attaccante preso in estate dal Lille, l'exploit non è ancora arrivato fin qui ma il Milan crede in lui e non intende cederlo in prestito a gennaio, nonostante le voci circolate dopo l'assalto a Ibra; una buona occasione per ribadirlo a Jorge Mendes cui è stata, senza follie e senza escludere pedine più esperte.