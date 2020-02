Quest'oggi, La Gazzetta dello Sport ha spiegato come stanno le cose adesso per Lucas Paquetà con il Milan: "Tra una panchina e l’altra, Paquetà ha raccolto gli sguardi dolci del Psg di Leonardo, che però non si è mai fatto avanti concretamente, e della Fiorentina, che ha bussato per un prestito senza ricevere risposte positive: il Milan ha rifiutato in extremis. Ora la palla è tornata tra i piedi di Pioli: toccherà a lui cercare di valorizzare il talento di Lucas. Se non è un’impresa, ci si avvicina. Anche se da Milanello raccontano di un Paquetà concentrato, per nulla distratto dalle ultime ore di mercato: gli allenamenti sono tornati intensi come quelli di un anno fa, quando Gattuso lo aveva subito inserito nel centrocampo del suo 4-3-3 facendone nel giro di qualche partita un titolare inamovibile".