Un 2023 da sogno per, che a tre mesi dalla fine dell'anno è a 10 reti e 4 assist.. In estate è arrivato Duvan Zapata che se sta bene fisicamente probabilmente sarà il titolare al centro dell'attacco, ma Tonny scalpita e non è escluso che i due possano anche giocare insieme.- L'acquisto del colombiano non esclude Sanabria dai piani futuri del Toro, la società punta forte sull'attaccante e presto i segnali di fiducia diventeranno concreti: dopo la fine del mercato la dirigenza ha aperto i dialoghi con l'entourage del giocatore per trattare il rinnovo del contratto:la scadenza attuale prevista per il 2025. La richiesta di Sanabria è quella di avvicinarsi ai 2 milioni di ingaggio compresi i bonus, tra qualche settimana ci saranno nuovi contatti per provare ad avvicinarsi.- Sanabria-Torino avanti tutta quindi, ma in estate c'è stato un momento in cui l'attaccante paraguaiano poteva lasciare Torino. Negli ultimi giorni di mercato il Milan era alla ricerca di una punta, prima di prendere Jovic ha sondato diversi profili e tra questi c'era anche quello dell'ex giocatore del Betis Siviglia., il giocatore aveva dato apertura ma il Torino l'avrebbe ceduto solo a titolo definitivo e a una cifra considerata troppo alta dal Milan. Così hanno affondato il colpo per Jovic, e Sanabria, ora, è pronto a rinnovare con il Toro.