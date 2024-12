Sky - Milan, retroscena sull'esonero di Fonseca: il saluto e l'addio comunicato da Cardinale via sms

, a cui è stato comunicato e ufficializzato l’esonero nel corso della giornata di ieri. Non è una novità che la proprietà e la dirigenza rossonera abbiano deciso di cambiare guida tecnica e affidare la panchina all’ex Porto Sergio Conceicao., invece,. L’allenatore ex Roma e Milan si è presentato a Milanello per svuotare il proprio armadietto e salutare tutti gli addetti ai lavori, lo staff, la dirigenza e i membri della rosa meneghina. C’è stata anche l’occasione per effettuare alcune dichiarazioni a mezzo stampa, le ultime in direzione del mondo rososonero: "". Il tutto prima di salutare tutti affettuosamente e lasciare il centro sportivo.

Ma è quanto stato riportato da Sky Sport che va messo sotto la lente d’ingrandimento: infatti, va sottolineata la modalità fredda con cui il fondatore di RedBird, a dimostrazione di un rapporto che di fatto non ha mai visto far scoccare quella scintilla. Come ricordato sempre da Sky Sport, Fonseca percepirà una buonuscita di 8 mensilità (così il Milan dovrà sborsare solo 1,7 milioni di euro dei 2,5 netti che il portoghese doveva percepire in questa stagione) del suo stipendio e non appena avverrà la transazione sarà libero dal Milan.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui