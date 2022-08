Autore di una bella doppietta contro la Pergolettese, Marko Lazetic si sta confermando come una delle migliori novità di questo precampionato del Milan. E pensare che poteva già essere un giocatore dell’Empoli: i toscani lo aveva richiesto in prestito ma la condizione ancora non ottimale di Origi ha bloccato la trattativa. L’ex Stella Rossa andrà via in prestito solo quando Divock tornerà a pieno regime con il gruppo.