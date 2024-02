Milan, ricordi Broja? Lascia il Chelsea... anche per l'Italia

Armando Broja lascia il Chelsea. Nelle ultime ore del mercato invernale chiuso ieri, il centravanti albanese classe 2001 si è trasferito in prestito al Fulham. Dove l'attaccante brasiliano Carlos Vinicius (28 anni ex Napoli, Monaco, Benfica, Tottenham e PSV Eindhoven) è pronto a passare al Galatasaray, che a sua volta cede al Betis di Siviglia il nazionale congolese Cedric Bakambu (classe 1991 ex Marsiglia e Villarreal). Invece è saltato il trasferimento dal Nottingham Forest al Galatasaray del terzino destro ivoriano Serge Aurier (classe 1992 ex PSG, Tottenham e Villarreal).



IL MILAN - Seguito in passato dal Milan, Broja ha recuperato da un grave infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) e in questa stagione ha segnato 2 gol con il Chelsea: uno in coppa di lega al Preston North End e uno in campionato al Fulham. Dove ora si aspetta di giocare con maggiore continuità per arrivare in forma all'Europeo. La sua Albania è nel girone con Italia, Croazia e Spagna. Anche perché più gioca e meno il Fulham dovrà pagarlo al Chelsea.