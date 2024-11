Milan, ricordi Milos Kerkez? Da possibile vice Theo a giustiziere del City. E ora lo vuole il Liverpool

AFP via Getty Images

Ile il vice, un annoso problema che negli anni non ha trovato una risoluzione, né sul mercato né attingendo dal settore giovanile. Da dove è passato un giocatore che potenzialmente avrebbe potuto ricoprire il ruolo e che ora si prende la scena in Premier League:Pochi probabilmente si ricordano la parentesi rossonera dell'ungherese classe 2003,(quando venne prelevato dal Gyori ETO) per circa 200mila euro), quando fu ceduto all'. Tanto spazio con i giovani, compresa la UEFA Youth League, nessuna presenza in Prima squadra dove giocava il suo idolo Theo Hernandez (di cui ha imitato l'esultanza), ma nel baby globetrotter (nazionale ungherese, ma nato in Serbia e cresciuto in Austria) si intravedevano le qualità per poter ambire a un ruolo più importante. Qualità che si sono viste in questo weekend di Premier.

- Sono state le giocate di Kerkez infatti a regalare al Bournemouth un'impresa e a consegnare aldi Pep Guardiola la prima sconfitta in questo campionato.: il primo per la rete diche apre la gara al 9', entra in area di forza dalla sinistra, va sul fondo e con il mancino appoggia per il compagno; il secondo - al 64' - è una grande intuizione, prende il tempo sulla fascia, anticipa il cross lungo pere permette così all'attaccante brasiliano di infilare il comodo 2-0.

Due giocate che raddoppiano di fatto il bottino di assist dell'intera scorsa stagione e che impreziosiscono una prestazione di altissimo livello da parte del classe 2003: 29 passaggi con il 97% di precisione, 3/3 lanci lunghi riusciti, 4 grandi occasioni create, 1 intercetto, 1 tiro bloccato decisivo sull'1-0 e tre rinvii.- Una prestazione che corona un percorso di crescita costante da parte di Kerkez dal suo addio al Milan. Un addio inevitabile, perché il ragazzo chiedeva uno spazio che i rossoneri non potevano garantire, così a gennaio 2022 è arrivata la cessione all'AZ Alkmaar per circa. In Olanda si è rilanciato nettamente decidendo anche l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro la, che l'estate seguente ha tentato di ingaggiarlo. Senza successo, perché a spuntarla è stato proprio ilper quasi. Una prima stagione di assestamento nel 2023/24 trovando comunque ampio spazio (33 presenze complessive e 1 assist), la svolta in questa stagione confermata dai due assist contro il City.

- E ora tornano a farsi sentire le sirene del mercato. Negli ultimi anni diversi top club europei l'hanno cercato, tra questi oltre alla Lazio ad esempio ilquando doveva sostituire il partente Alejandro Grimaldo, a suon di prestazioni la lista delle pretendenti si allunga e si arricchisce di nomi sempre più illustri. L'ultimo in ordine di tempo, lanciato TeamTalk, è quello del. I Reds continuano a rinnovarsi dopo l'arrivo di Arne Slot e la coppia Robertson-Tsimikas non convince a pieno, si cerca un altro terzino mancino da inserire in rosa e il profilo di Kerkez sarebbe molto gradito dalle parti di Anfield. Da potenziale vice Theo Hernandez a papabile obiettivo del Liverpool: la lunga parabola di Milos Kerkez.@Albri_Fede90