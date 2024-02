Milan, ricordi Musacchio? Va a giocare nella King's League con Aguero

Redazione CM

Arrivo di un certo peso nel parco giocatori della King's League, la competizione di calcio a 7 ideata dall'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué e dallo streamer Ibai Llanos: il Kunisports, la squadra del Kun Aguero, ha infatti annunciato l'arrivo del difensore ex Milan e Lazio Mateo Musacchio.



COS'E' LA KING'S LEAGUE - La King's League è un campionato di calcio a 7 composto da 12 squadre, che consente a dei perfetti sconosciuti di condividere il campo con giocatori ancora in attività (come il 'Chicharito' Hernandez) e vecchie glorie (Iker Casillas e Ronaldinho, ad esempio). Ogni match è formato da due tempi della durata di 20 minuti ciascuno. A ciò si aggiungono regole mutuate da altri sport come il Var a chiamata e altre originali come delle carte con bonus e malus da pescare prima delle partite.



MUSACCHIO PER RIALZARSI - Il Kunisports, impegnato domenica prossima contro i Saiyans terzi in classifica, è in grande difficoltà dopo i primi appuntamenti e ha un solo punto in classifica. Il 33enne Musacchio è pronto a far valere la sua esperienza maturata anche in Spagna con il Villarreal.