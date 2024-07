Milan, ridisegnato lo staff medico/atletico: via in 4, ecco le scelte di Ibrahimovic e Fonseca

, così non è accettabile. Ildella stagione 2023/24 agli ordini diha vissuto quasi come una maledizione i tanti e ripetuti infortuni muscolari che di fatto non gli hanno permesso neanche lontanamente di lottare con l'Inter nella corsa alla seconda stella. Un dato che la società in primis non ha digerito e che, di fatto, ha convintoa chiudere l'esperienza con l'allenatore italiano. Oggi a Milanello però è tutto diverso e, come annunciato già dal Senior Advisor- La nuova gestione atletica della squadra vivrà sulla stretta collaborazione fra i nuovi preparatori e fisioterapisti portati e scelti da Ibra e dallo staff storico di Fonseca. E Ibrahimovic ha davvero rivoluzionato tutto a partire dalla squadra dei fisioterapisti in cui hanno lasciatoSecondo la Gazzetta dello Sport anche, che a Milanello era stato ribattezzato "il sergente dei muscoli" avrà un ruolo ridimensionato e poco dentro alla prima squadra dedicandosi più che altro a un lavoro di scout dei portieri.

Il primo nome inserito nello staff di Fonseca è invece stato quello dipreparatore atletico e uno dei pochi superstiti della rivoluzione rossonera. Insieme a lui uno dei nuovi innesti che arrivano da fuori èInfine c'è Fonseca, un allenatore che sta puntando molto sul fisico in questi primi giorni di preparazione e che ha voluto e portato con sè uno staff numeroso., allenatore in seconda con un background atletico, è il suo uomo di fiducia. Accanto a lui ci sono i collaboratori tecnicisi occupa della preparazione dei portieri, e infine chiude l'organicoil match analyst personale che sarà aiutato da, altri due match analyst sopravvissuti alla rivoluzione rossonera. Tutto per un unico obiettivo: eliminare il più possibile il fattore infortuni muscolari, una sentenza nella passata stagione che ha privato il Milan della possibilità di lottare per il titolo.