Tutto in pochissimo tempo. Il gol con ilda urlo, la prima rete ufficiale, arrivata in Europa, contro ildi, il rigore sbagliato sotto la pioggia portoghese, incessante, nella notte leggendaria in riva all'Atlantico, contro il: gioie e dolori, sorprese e prime pressioni, alti e bassi di un giovane che si affacciava al calcio dei grandi. Lorenzoè già stato sulle montagne russe del calcio professionistico, provando emozioni contrastanti che lo fortificheranno. E ora, dopo un periodo passato ad allenarsi, raccogliendo minuti qua e là tra, ecco la nuova chance da titolare nel Milan senza Ibra., contro lo, ci sarà spazio per il classe 2002, che guiderà l'attacco di, occupando lo spazio di Zlatan, affittato da Rebic in queste ultime uscite: davanti a Hauge, Brahim Diaz e Castillejo proverà a trovare quel gol che manca dal 24 settembre, terzo turno preliminare di Europa League. Tanto lavoro con la Prima Squadra, tanto da imparare da compagni esperti, come Ibra, l'idolo da studiare da vicino.. Cercato già a settembre, ilha deciso di tenerlo per coltivarselo in casa e, salvo sorprese, a gennaio farà lo stesso: con la scelta di non investire in maniera importante su un vice, il giovane rossonero potrà tornare utile nel corso della stagione, crescendo comunque insieme al gruppo di Pioli, più affiatato che mai. Ripartendo da domani, per ritrovare gol, fiducia, minuti e, perché no, il primo posto del girone.