Milan, rifinitura pre-Slavia Praga: due assenti, le ultime di formazione

Daniele Longo, inviato

Il Milan si prepara per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, domani contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca (giovedì 14 marzo, ore 18.45).



Si riparte dalla vittoria rossonera dell'andata, 4-2 a San Siro con i cechi in inferiorità numerica per oltre un'ora per l'espulsione di Diouf al 26': ai rossoneri basterà non perdere con oltre un gol di scarto per accedere ai quarti di finale, lo Slavia di Tripsovski deve invece necessariamente vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare il risultato o con due per portare la sfida ai supplementari.



LA RIFINITURA - Questa mattina la squadra di Stefano Pioli lavora a Milanello nella seduta di rifinitura. Tutti i calciatori in rosa a disposizione del tecnico, eccezion fatta per Tommaso Pobega (lungodegente) e Alessandro Florenzi, squalificato per la partita della Eden Aréna. Piccolo torello, poi lavoro tattico lontano dalle telecamere.







LA PROBABILE FORMAZIONE - A Praga si rivedranno titolari Leao, squalificato nell'ultima partita di campionato con l'Empoli, e Giroud (Jovic ha giocato titolare contro i toscani), supportati da Loftus-Cheek e Pulisic. Dietro Calabria per Florenzi e Theo Hernandez a sinistra, ballottaggio tra Kjaer e Gabbia per un posto accanto a Tomori. A centrocampo solita corsa a tre tra Adli, Bennacer e Reijnders.