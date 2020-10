Una sorta di prova generale per verificarne l'efficacia in campo internazionale e contro una squadra italiana. Il Milan guarderà con attenzione Dinamo Kiev-Juventus, in programma allo stadio Olimpico alle ore 18:55. L'osservato speciale sarà Vitalij Mykolenko, poliedrico difensore classe 1999 dei padroni di casa e della nazionale ucraina.



LA SITUAZIONE - Nei radar rossoneri da diverso tempo, Mykolenko ha voglia di cimentarsi in uno dei principali campionati a livello europeo. La sua valutazione si aggira sui 13 milioni di euro, il Milan studia il profilo e prende nota. Vitalij piace perché può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale. Contro la Juventus ha un'ottima occasione per convincere definitivamente il club di via Aldo Rossi.