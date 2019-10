Il Milan è pronto a trattare con Mino Raiola i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura. Come scrive Tuttosport, non è da escludere che l'agente del portiere chieda che Gigio diventi uno dei capitani della squadra, il secondo, in ordine gerarchico, dietro ad Alessio Romagnoli.