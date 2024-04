Milan, rinnovo lontano per un attaccante

16 minuti fa



Luka Jovic e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante serbo attende un segnale dal Milan per capire se giocherà in rossonero anche nella prossima stagione avendo il contratto in scadenza. Al momento però il club prende tempo in attesa di definire l’accordo con il nuovo allenatore.