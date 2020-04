Un dubbio e una certezza. Da cui partire, per provare a capire il futuro, sul quale c'è un grosso punto di domanda.Le prossime settimane, insomma, saranno decisive per Hakan Calhanoglu, per capire se continuerà l'avventura in rossonero e se dovrà partire verso altri lidi. Nessuna delle due opzioni, a oggi, va scartata, molto dipenderà dal nuovo progetto tecnico di Elliott, da chi verrà scelto come allenatore e da quali sono i piani per il turco, arrivato in Italia nel 2017 per volontà di Massimiliano Mirabelli.Gli indizi, al momento, vanno in un'unica direzione. Che potrebbe aiutare a capire quello che sarà di Calhanoglu. Se davvero dovesse arrivare Rangnick al posto di Pioli (ci sono ottime chances),cresciuto nel ​Karlsruher, diventato grande con Amburgo e Bayer Leverkusen.tanto che in un paio di occasioni ha provato a riportarlo in Germania, per fargli vestire la maglia dell'RB Lipsia. Se sarà la nuova guida del Milan con ogni probabilità spingerà per il rinnovo.Calhanoglu attende di capire quello che succederà, ma ha già comunicato la sua decisione al suo agente.non ha nessuna intenzione di partire. Una posizione che non è cambiata, nelle ultime due finestre di mercato aveva respinto tutte le proposte (compresa quella del Fenerbahçe) per restare in rossonero. Lo ribadirà a chi prenderà il posto di Pioli. Con la speranza, per lui, che sia Rangnick.