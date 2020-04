Negli ultimi giorni si sono rincorse voci di una possibile rescissione anticipata di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Ora in Svezia, dove si allena con l'Hammarby, il gigante svedese è una attesa di conoscere la data in cui si riprenderanno gli allenamenti per pianificare il suo ritorno a Milano, ma una risoluzione anticipata, scrive la Gazzetta dello Sport.