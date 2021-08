Il Milan è sempre molto attento sul mercato alla ricerca di nuovi giovani talenti. Uno di questi è stato individuato in Warren Bondo, centrocampista classe 2003 del Nancy e già nel giro delle nazionali giovanili francesi.Nonostante un contratto in scadenza nel 2022, il club francese parte da una valutazione di 2 milioni per il cartellino del suo enfant prodige. La trattativa va avanti perché Massara ha già rassicurato gli agenti del ragazzo sulla volontà di provare con una nuova offerta. Warren incrocia le dita, ha già scelto il Milan da tempo e spera che le parti possano ad arrivare a un accordo prima della fine di agosto.