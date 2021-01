A tre giorni dalla prima sconfitta in campionato e dalla perdita dell’imbattibilità,. È vero, di fronte c’era il Torino, non il Real Madrid ma il rischio che si fosse rotto l’incantesimo del sogno scudetto c’era, eccome.che, seppur non pronti al 100%, sarebbero serviti in caso di necessità. E invece, ancora una volta la squadra ha dimostrato diIl Milan dei 4 ragazzotti in attacco ha cinto d’assedio il Torino senza lasciare respiro alla squadra di Giampaolo. A proposito, apro una parentesi: in queste righe non troverete nessuno spirito di rivalsa o sfottò nei confronti di un professionista serio che al Milan è stato accusato di ogni errore ma, come si è capito dalle recenti testimonianze di Maldini e Massara nella causaTornando alla partita e all’attacco privo di Ibra, Rebic e Calhanoglu,alla sua miglior prestazione dell’anno. Il malagueno, veloce e formidabile tecnicamente ha il grosso limite di essere “leggerino”, ma ha una caratteristica invidiabile da gran parte dei giocatori di Serie A:Non è mai banale. Punta sempre l’uomo e questo spesso gli costa caro, perché tante volte perde palla e tante volte sbaglia non facendo mai la giocata più facile. Ma se il Milan nel primo tempo ha scardinato due volte il muro granata eretto da Giampaolo lo deve proprio al talentino del Real Madrid. Il suo filtrante per Leao e lo slalom con cui ubriaca Belotti per il rigore del raddoppio sono pezzi d’alta scuola.. Il giallo che gli farà saltare Cagliari è quantomeno contestabile e testimonia cheAveva negato il rigore a Diaz e il VAR lo ha richiamato. Aveva regalato il rigore a Verdi e il Var ha rilevato che in realtà il fallo era stato invertito. Purtroppo sulla supposta simulazione di Leao la regia arbitrale non ha potuto intervenire.E contro il Torino lo ha dimostrato, scrollandosi subito di dosso le tossine della sconfitta della Befana. A proposito di “tossine”A Cagliari mancherá Leao e forse i “contagiati” Rebic e Krunic, ma potrebbero tornare in batteria Saelemakers, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic, che non ha voluto rinunciare a qualche calcione dei difensori granata.e che si concentri sulla trasferta in Sardegna che potrebbe addirittura laureare il Milan Campione d’inverno con una giornata d’anticipo.. Infatti, dalle parole di Massara abbiamo intuito che nella migliore delle ipotesi arriveranno Meité in prestito proprio dal Torino e, forse, un giovane difensore centrale (Simakan). Ma non bisogna aspettarsi null’altro.