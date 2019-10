La notizia arriva dalla Spagna, più precisamente dal Mundo Deportivo: il Milan non ha abbandonato Angel Correa. Il fantasista dell'Atletico Madrid è stato vicinissimo a vestire rossonero la scorsa estate ma la cifra troppo alta richiesta dai Colchoneros ha fatto tentennare la dirigenza milanista. Questo però non significa che l'argentino sia stato depennato dalla lista dei desideri del Milan che sarebbe pronto a rifarsi sotto già a gennaio ma solo in caso di cessioni tali da poter auto-finanziare il colpo Correa.