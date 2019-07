De Paul è sul piede di partenza, ma l'Udinese non intende cederlo per meno di 35 milioni. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Milan, ma l'argentino potrebbe essere una soluzione anche per il Napoli nel caso saltasse l'approdo nel club partenopeo di James Rodriguez.



In entrata l'Udinese cerca un esterno sinistro e una seconda punta come l'atalantino Barrow. In uscita c'è Fofana, il primo candidato a sostituirlo è il turco Tokoz: tra la richiesta e l'offerta ballano 2 milioni. In calo le quotazioni di Dziczek che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe finire all'Empoli.