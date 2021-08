Contrariamente alle aspettative,con la Costa d'Avorio e la delusione della sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna. Il Presidente è pronto a rimettersi a disposizione di Stefano Pioliper iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria del 23 agosto, ma L'incontro del 29 luglio scorso tra il direttore sportivo del Milan Frederic Massara e l'agente del calciatore George Atangana , documentato in esclusiva da, avevaLa volontà del giocatore, ribadita proprio durante la permanenza a Tokyo, è di rimanere ancora a lungo in rossonero e spera che venga accompagnata dal riconoscimento economico del grande contributo alla causa nell'ultimo anno.- Sul ritorno in Champions League dopo 7 anni c'è la chiara impronta di Kessie, finito non a caso sul taccuino di alcune delle migliori formazione europee., proprietario del Milan,circa la possibilità di mettere sul piatto una nuova proposta che avvicini parecchio i 6 milioni di euro netti che il giocatore ivoriano. Il ritorno in campo e il futuro, questa è la settimana di Kessie.