La trattativa fra Atletico Madrid e Valencia per l'acquisto da parte dei Colchoneros di Rodrigo si è arenata ed è a un passo dal saltare. Il Valencia lo ha confermato ieri tramite il suo dg: "Non c'è più alcuna offerta" e lo stop dell'affare rischia di ripercuotersi anche sul mercato in entrata del Milan. Sì perché l'arrivo della punta spagnola avrebbe sbloccato l'addio dell'attaccante argentino Angel Correa che i rossoneri trattano da tempo, ma per cui c'è ancora distanza con l'Atletico sulla valutazione.